Valencia monitora Danny Drinkwater, diz jornal

O Mundo Deportivo afirma que o Valencia está interessado em Danny Drinkwater, atleta do Chelsea. O informativo veicula que a equipe espanhola deseja o meio-campista por empréstimo, antes do fechamento da janela de transferências, no dia cinco de outubro. A matéria aponta que o time de Javi Gracia, novo técnico do clube e ex-técnico do Watford, considera “seriamente” a possibilidade.

“Drinkwater é um meio-campista ‘trabalhador’ que tem mentalidade para reforçar a espinha dorsal da equipe durante toda a partida. [Seria] Uma virtude ao time de Javi Gracia”, afirma o Mundo Deportivo. Por fim, a matéria aponta que seria um empréstimo de Drinkwater, sem a opção de compra.

O jogador

Drinkwater, atleta de 30 anos, foi oficializado no time londrino em 31 de agosto de 2017 e o contrato está em vigência até junho de 2022. No Chelsea, o meio-campista foi emprestado para duas equipes da Premier League: Burnley e Aston Villa. Segundo o Transfermarkt, o valor de mercado do atleta está avaliado em 4.8 milhões de Euros.

Por outro lado, Drinkwater fez 23 jogos com o Chelsea e marcou um gol com o uniforme londrino. O único tento foi contra o Stoke City, na Premier League da temporada 2017/18. Uma vitória elástica do Chelsea por 5 a 0.

Além disso, Drinkwater acumula três convocações para a seleção principal da Inglaterra. Por outro lado, o atleta somou 14 jogos com a Inglaterra Sub-19 e marcou um tento com o selecionado.

Além disso, Chelsea confirma empréstimo de Ross Barkley.

