Tomori diz que não foi procurado por Tuchel desde que o alemão chegou a Londres

Em entrevista o Tutto Mercato, Fikayo Tomori disse que ainda não fez nenhum contato com Thomas Tuchel desde janeiro, quando ambos chegaram nas posições atuais. O defensor está emprestado ao Milan desde janeiro deste ano e pode ser um dos nomes que reforçará a defesa azul, o setor em que mais surgiram especulações sobre possíveis reforços.

Tomori perdeu espaço no time quando Frank Lampard ainda era o técnico dos Blues. O zagueiro disse anteriormente não saber por qual razão não recebeu novas oportunidades. O atleta teve o nome vinculado a vários clubes do futebol inglês, mas foi o Milan quem o seduziu e o levou.

Ele chegou a Milão e já estreou no meio do maior clássico da cidade causando boa impressão em parte da torcida, da imprensa e em seus companheiros. Um dos lídere do elenco rossoneri, Zlatan Ibrahimovic elogiou o zagueiro inglês ao fim do jogo pela intensidade e força.

Tomori elogiado por lendas do Milan

Quem também exaltou o defensor de 23 anos foram ninguém menos do que Paolo Maldini e Franco Baresi. O diretor de futebol do Milan disse que Tomori é um jogador de características interessantes e avalia bem a chance de mantê-lo no clube. Baresi, por outro lado, em entrevista ao Daily Mail rasgou elogios e disse que ele pode crescer bastante na Itália.

“Ele é jovem e jogou bem até agora quando teve a chance. É habilidoso e tem grandes atributos físicos. Ele ainda está se adaptando ao campeonato italiano e acho que só pode crescer como zagueiro e nos ajudar. Precisa estar focado no presente e em se dar bem no Milan. O clube vai decidir o futuro com o jogador e com o Chelsea no final da temporada. Há uma grande competição na Inglaterra, mas ele é definitivamente uma das perspectivas mais promissoras por aí. Sua experiência no Milan pode certamente ajudá-lo a se desenvolver como jogador.”

O empréstimo de Tomori ao Milan termina no fim desta temporada. O clube italiano tem opção de compra, mas o valor gira em torno dos 25 milhões de euros. Ele ainda tem contrato com o Chelsea até junho de 2024.

