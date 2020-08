Times: West Ham estabelece valor por Rice

A proposta de £50 mlihões por Declan Rice foi desmentida pelo West Ham nessa semana. Contudo a imprensa inglesa noticia nessa quinta-feira (13) que os Hammers determinaram o valor a ser pago numa possível negociação pelo inglês de 21 anos. Segundo o Times, a Diretoria dos Hammers estabeleceu £80m como aceitável.

Entretanto enquanto o West Ham alega não ter recebido uma proposta do Chelsea, o Times ainda alega que os Blues de fato apresentaram algo ao rival. E envolveria Michy Batshuayi e Ross Barkley na transação. No entanto, tal negociata não vingou e foi rejeitada pelos Hammers.

Desconfiança de alguns diretores

Rice foi formado na Academia do Chelsea e deixou o clube no ano de 2014. Desde então está no West Ham, onde fez sua estreia como profissional. Seu desempenho na temporada 2019/2020 despertou a atenção de Frank Lampard. O inglês atua tanto como zagueiro, como meio-campo e é visto como prioridade à defesa azul.

Mas conforme mostrado no Chelsea Brasil, Rice não é unanimidade entre os diretores do clube. Especialmente pelo valor cobrado pelo West Ham, acima do que o inglês realmente vale. Enquanto isso o atleta aproveita as férias com seu amigo de infância Mason Mount e alguns ídolos dos Blues.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp