Times: Negociações por Chilwell avançam

A contratação de Ben Chilwell é iminente em Londres. De acordo com o Times, o lateral-esquerdo do Leicester City está muito perto de mudar para Stamford Bridge. Isso porque os dois clubes teriam avançado as negociações pelo jogador de 23 anos. E apesar de os Foxes exigirem £80 milhões – mesmo valor estabelecido a Harry Maguire – os Blues teriam conseguido comprar Chilwell por quantia menor do que aquela.

Atleta é esperado em Londres nos próximos dias

Mesmo assim é esperado que o inglês torne-se o lateral-esquerdo mais caro do mundo. Até então o recorde pertence a Lucas Hernandéz, do Bayern de Munique. Ele custou £68 milhões aos alemães. Para completar as especulações, o setorista do Leicester, Sam Martin afirmou na sexta-feira (14) que Chilwell já teria ido ao clube pegar todos seus pertences no Centro de Treinamento dos Foxes.

Diante desse cenário, Chilwell é esperado em Londres nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato com o Chelsea. O inglês era o nome preferido de Frank Lampard a lateral-esquerda na próxima temporada. Chilwell é formado nas bases do Leicester, onde foi eleito Melhor Atleta do sub-21. Teve uma rápida passagem pelo Huddersfield por empréstimo e desde então figura no elenco principal dos Foxes.

