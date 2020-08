talkSPORT: Cobiçado pelo Chelsea, White não sai por menos de £50 milhões

Com dois reforços já anunciados para o setor ofensivo e a iminente chegada de Kai Havertz, Frank Lampard está voltando sua atenção à defesa do Chelsea na próxima temporada. Além de John Stones e Lewis Dunk, os Blues também têm interesse no defensor Ben White.

White tem 22 anos e está emprestado ao Leeds United. Ele pertence ao Brighton Hove & Albion. De acordo com o Sky Sports os Whites inicialmente procuraram os Seagulls há algumas semanas, contudo a contratação não foi concretizada.

Concorrência dos grandes da Premier League

Além do Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspurs e Manchester City almejam contratar o defensor. Apesar de jovem, White é considerado o “John Terry” do Brighton. Na temporada 2019/2020 ele esteve emprestado ao Leeds United e foi titular na campanha do acesso a Premier League.

Valor estipulado no mercado

Segundo talkSPORT apurou, o Brighton está disposto a vender White caso receba uma oferta de no mínimo £50 milhões. O jornal também afirma que o Leeds já fez duas investidas aos Seagulls para ter White em definitivo. Contudo, ambas as ofertas foram declinadas. A última delas no valor de £22 milhões. Por fim, o nome de White é vinculado aos Blues por uma possível saída de Antonio Rudiger.

