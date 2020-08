talkSPORT: Leverkusen somente cederá Havertz por alta quantia

Depois de contratar Hakim Ziyech e Timo Werner, o principal alvo para o sistema ofensivo do Chelsea é Kai Havertz. E segundo o takSPORT, a equipe londrina não terá vida fácil para tirar o alemão do Bayer Leverkusen. Isso porque o diretor de esportes do Leverkusen afirmou que não haverá redução no valor estabelecido em uma possível venda.

“Nós sabemos do interesse de alguns clubes, em especial o Chelsea, mas para nós a situação é bem simples. Ele tem dois anos de contrato, se alguém o quiser, será nos nossos termos. Senão, ele permanecerá outro ano no clube e nós ficaremos felizes”, afirmou Rudi Voller.

Sem desconto

Ou seja, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Leverskusen não diminuirá o valor do atleta. “Para um artista como ele não há desconto da covid”, enfatizou. Uma possível transação apenas aconteceria após a Europa League.

Vale ressaltar que o Leverkusen avançou para as quartas-de-final e Havertz é peça importante no elenco. “É claro que ele jogará. Ninguém deixará [o elenco]”, finaliza. O atacante tem 21 anos e marcou 18 gols na atual temporada. Principal nome do time, havia despertado interesse de outras equipes. Contudo, Londres parece ser o provável destino do alemão.

