Sportbuzzer: Voller reafirma que não haverá desconto por Havertz

O diretor de futebol do Bayer Leverkusen, Rudi Voller atualizou a negociação com o Chelsea. Em entrevista ao Sportbuzzer da Alemanha, Voller foi mais uma vez categórico: nada de vida fácil aos londrinos. “Em tempos de corona, pode ser que as taxas de transferência para muitos jogadores tenham diminuído. Mas corona ou não, esse não é o caso de jogadores excepcionais como Havertz ou Jadon Sancho. Não há desconto do corona para eles“, disse.

A “marra” do Leverkusen tem dois motivos. Em primeiro lugar, Havertz ainda tem contrato. Em segundo, o time não deseja perder uma peça importante. Se isso acontecer, será necessária uma compensação financeira. “Claro que nós gostaríamos que ele ficasse outro ano. Está claro que a partida de um jogador como ele, apesar do alto valor da venda, sempre significará uma perda. Veja o Leipzig e [Timo] Werner”, continua Voller.

Por fim, ele também elogiou a joia do futebol nacional. “O que faz de Kai Havertz tão interessante é o fato de ele jogar a nível mundial em quatro ou cinco posições diferentes”, explica. Apesar de apenas ter 21 anos, Havertz atuou em 150 partidas pelo Bayer. Na última temporada balançou as redes em 18 dos 45 jogos em que esteve.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp