Sky Sports: Tagliafico volta ao radar do Chelsea

A busca por um lateral-esquerdo segue a todo vapor no Stamford Bridge. Depois de Ben Chilwell e Sergio Reguilon, é a vez de Nicolas Tagliafico entrar de vez no radar. Segundo o Sky Sports, o argentino voltar a despertar atenção da Diretoria.

Atualmente no Ajax, Tagliafico foi companheiro de Hakim Ziyech, primeiro reforço de Frank Lampard para a Temporada 2020/2021. Tal fato poderia contribuir numa possível mudança de clube ao argentino. Aos 27 anos, ele marcou cinco gols e deu cinco assistências em 38 jogos na última temporada holandesa.

Tagliafico tem contrato com o Ajax até 2022. Mesmo assim, pode ser uma alternativa ao nome de Chilwell, preferido de Frank Lampard até o momento. Especialmente porque o Leicester City cobra uma quantia alta – £80m – para liberar o inglês e se mostra irredutível na negociação.

Blues enfrentam concorrência

O bom desempenho do atleta também despertou a atenção de outros clubes. De acordo com o ESPN, o Barcelona também tem interesse no lateral-esquerdo. Por fim, o Atlético de Madrid corre por fora nessa disputa. Tagliafico chegou ao Ajax no ano de 2018. Pela seleção argentina já atuou em 25 jogos e esteve na Copa América de 2019, além da Copa do Mundo de 2018.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp