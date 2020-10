Sky Sports: PSG, Milan e Tottenham na briga por Rudiger

O zagueiro Antonio Rudiger pode estar de saída do Chelsea. O mercado de transferências fecha hoje na Inglaterra e na Escócia. O horário limite local para transações é 11 pm, ou seja, 19 horas no horário de Brasília.

De acordo com o Sky Sports, Rudiger interessa a três clubes importantes da Europa: o PSG, o Tottenham e o Milan.

Ele se destacou como um zagueiro regular pelos Blues nas últimas temporadas, mas agora está perdendo espaço. Uma saída pode ser o melhor caminho para o jogador e para o clube.

No momento, o treinador Frank Lampard está preferindo utilizar Thiago Silva, Kurt Zouma, Andreas Christensen e Fikayo Tomori. Os quatro zagueiros estão entrando e saindo do time titular, enquanto Rudiger se mantém fora até mesmo do banco de reservas.

Dessa forma, o defensor de 27 anos pode ser emprestado a um dos times interessados. Especula-se que a preferência do Chelsea é emprestar o alemão para um clube de fora da Inglaterra, o que deixa o Tottenham mais distante de um acordo.

Outro zagueiro que deve ser emprestado é o francês Malang Sarr, contratado junto ao Nice durante essa janela. Ele parece estar fechando com o Porto por empréstimo para ganhar experiência e evoluir.

