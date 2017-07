Rüdiger assina com o Chelsea

Neste domingo (09/07) o Chelsea anunciou a mais nova contratação, o zagueiro alemão, Antonio Rüdiger. Cinco anos de contrato e usará a camisa número: 2.

“É um ótimo sentimento porque não é todo jogador que têm a oportunidade de se juntar à um grande clube como este”.

Alemão, iniciou no Borussia Dortmund, depois foi transferido para o Stuttgart, onde fez sua estréia em um elenco profissional em 2012. Em 2015 foi emprestado à Roma, depois se manteve no clube italiano por uma transferência definitiva. Na última temporada, participou de uma boa campanha da Roma no Campeonato Italiano, chegando na segunda colocação.

Recentemente, foi campeão da Copa das Confederações na Russia, titular na grande final (1 a 0) no Chile.

