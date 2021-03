Pulisic pode deixar o Chelsea na próxima janela de transferência

Sem espaço no time titular, Christian Pulisic pode pedir para deixar o Chelsea na próxima janela de transferência. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o jogador e seu staff não estão felizes com o tempo de jogo que ele tem recebido de Thomas Tuchel e isso pode virar um pedido de saída.

Ainda de acordo com Romano, Pulisic não quer estragar o clima de paz em Stamford Bridge e quer aguardar até o fim da temporada. Se a situação permanecer como está, ele deve solicitar à diretoria uma negociação para outro grande clube do futebol europeu.

Em novembro, quando Frank Lampard ainda era o técnico, Pulisic sofreu uma lesão muscular e perdeu quatro partidas. Desde então, ele não conseguiu recuperar o espaço. Quando Thomas Tuchel chegou, havia uma expectativa que o atacante estivesse mais presente em campo, pois foi o treinador alemão quem o subiu para o time de cima do Borussia Dortmund, em 2016.

Pulisic sem espaço

Desde que Tuchel desembarcou em Londres, o astro estadunidense só foi titular apenas uma vez, na vitória sobre o Barnsley, pela FA Cup. Pela Premier League ainda não iniciou nenhuma partida com o novo comandante. Nos últimos três jogos de campeonato inglês, ele recebeu apenas 50 minutos de 270 disponíveis.

Tuchel já admitiu que foi um pouco injusto com atacante de 22 anos, mas reforçou a confiança que tem nele e deu a entender que deve dar mais oportunidades ao jogador. No entanto, ele terá que disputar vaga com Mason Mount, Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz e Callum Hudson-Odoi para entrar no esquema 3-4-2-1 que o time joga atualmente.

Na temporada passada, Pulisic alcançou o ápice em relação a números. Nos 34 jogos que fez pelo Chelsea, ele marcou 11 gols e deu sete assistências. As boas apresentações o fizeram alçar o patamar de ser o novo Eden Hazard. De acordo com o Transfermarkt, ele tem valor de mercado avaliado em 60 milhões de euros.

