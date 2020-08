Perto do Chelsea, Chilwell já recebeu elogios de A.Cole

Segundo o Athletic, a chegada de Ben Chilwell ao Chelsea é iminente. Ou seja, o lateral-esquerdo deve ser oficializado no novo clube em breve. Mas enquanto o anúncio não acontece, o atleta já tem um fã. Ex-titular justamente na posição de Chilwell, Ashley Cole rasgou elogios ao defensor. “Adoraria vê-lo jogar aqui. Penso que ele é um jogador de qualidade. Também ouvi que ele é um fã do Chelsea, então gostaria de vê-lo jogar aqui”, disse Cole em março.

Chilwell foi revelado nas categorias de base do próprio Leicester City. Mesmo tendo contrato com os Foxes, o jogador de 23 anos já havia informado sua vontade de atuar em Londres. Ao passo que se aproxima do sonho, o lateral foi submetido a exames no Chelsea e aguarda um acerto entre os times.

Qualidade para jogar nos Blues

Cole também elogiou o Chelsea pela escolha. “É uma grande decisão ao clube, em termos de qualidade tenho certeza de que ele é bom o suficiente”, completou o ex-jogador dos Blues. Diante disso, na visão do hoje comentarista, Chilwell tem tudo para ir bem em Londres. “Sempre tem a questão de jogar em um clube maior, mas ele está indo muito, muito bem no Leicester. Ele obviamente gosta da forma como Brendan [Rodgers] joga e o sistema permite que ele tenha licença para atacar”, pontua.

Chilwell sempre foi a prioridade

Frank Lampard sempre deixou claro que Chilwell era seu lateral-esquerdo preferido no mercado. Mesmo assim o clube sondou nomes como Nicolas Tagliafico (Ajax) e Sergio Reguilon (Sevilla). Todavia o inglês foi o único com quem o Chelsea optou manter contato. A negociação se estendeu por algumas semanas e ao que tudo indica, está próxima do fim.

Quem pode sair

Na contramão de quem vem, há os nomes ligados a uma saída. A lista é encabeçada por Emerson Palmieri. O lateral-esquerdo foi reserva de Marcos Alonso nas últimas temporadas. De acordo com a imprensa italiana ele deve se transferir a Internazionale.

Assim como o ítalo-brasileiro, o próprio Alonso também foi especulado longe do Stamford Bridge. Inicialmente na Inter e depois no Atlético de Madrid. O camisa 3 foi titular nas últimas temporadas e deve perder espaço em 2020/2021. Entretanto, caso os dois sejam vendidos Lampard ficará sem opção no banco de reservas.

O que Lampard ainda almeja na janela

Próximo de anunciar Chilwell, Lampard volta sua atenção a Kai Havertz. O alemão de 21 anos se aproxima do Chelsea. Contudo, o Bayer Leverkusen segue atrasando a venda. Eles exigem no mínimo 100 milhões de euros por Havertz. Segundo o Guardian, as conversas avançaram após o Leverkusen aceitar reduzir o valor da venda.

Em contrapartida o Chelsea incluiu no pacote bônus ao clube de origem. Especula-se que o meia-atacante seja vendido até a próxima semana. Resta um goleiro e zagueiro. Este último deve ser Thiago Silva. O brasileiro de 35 anos ficará sem clube após a final da Champions League. Conforme mostrado mais cedo, ele aguarda contato dos Blues e aceita reduzir o salário.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp