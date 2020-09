Pernille Harder assina contrato de três anos com Chelsea Women

Pernille Harder, atleta dinamarquesa de 27 anos, é a nova futebolista do Chelsea Women. A contratação foi oficializada pelo clube inglês, nesta terça-feira, através das redes sociais do clube. Ex-jogadora do Wolfsburg, Pernille reforçará o Chelsea para a estreia no Campeonato Inglês, contra o Manchester United.

Harder atuou no Wolfsburg nos últimos três anos e meio. Em 2018, ela recebeu a premiação de Atleta do Ano pela UEFA. A dinamarquesa marcou 103 gols em 113 jogos pelo clube alemão. Anteriormente, Pernille Harder marcou 85 gols em 109 aparições pelo Linkopings, clube da Suécia. Além disso, a média de gols na Champions League também chama atenção – são 25 gols em 28 partidas da competição europeia.

“Eu estou extremamente feliz e extremamente ansiosa para começar. Finalmente estou aqui e sou uma atleta do Chelsea. Não poderia estar mais feliz”, disse Pernille Harder em sua primeira entrevista no Blues.

Desta forma, Pernille vai estrear nas competições inglesas e mencionou sua felicidade com a oportunidade. “Estou ansiosa para atuar em clube tão grande, jogar com atletas incríveis e no Campeonato Inglês. Estou muito feliz pelo momento e eu estou ansiosa para jogar na liga inglesa”, adicionou.

Emma Hayes sobre Pernille Harder

Emma Hayes, técnica do Chelsea Women, aprovou a contratação. “Pernille é uma das melhores atletas do mundo. Seus números no Wolfsburg e no Linkopings, além dos índices na seleção dinamarquesa, mostram como ela foi valiosa para seus times”, iniciou. “Ela é uma fantástica atleta que quer levar o seu futebol a um outro nível. Ela escolheu o Chelsea como clube, pois isso pode levá-la ao nível que ela quer. Ela poderia atuar em qualquer equipe do mundo, mas ela escolheu o Chelsea. Ela escolheu as jogadoras, o staff, a atmosfera e o estilo de jogo. Você não consegue um elogio maior do que esse de uma das melhores atletas do mundo”, concluiu Emma Hayes.

Primeiramente, Harder atuou no Tulstrup, Ikast kfum, Viborg e, posteriomente, no Skovbakken. Todas as equipes dinamarquesas. Com destaque em nível internacional, a futebolista atuou em um período de quatro anos pelo Linkopings, na Suécia. Nesse tempo, Pernille conquistou duas Copas da Suécia e o Campeonato Dinamarquês em 2016. Na conquista do campeonato nacional, Harder foi artilheira com 23 gols e atuou ao lado de Magdalena Eriksson, atual capitã do Chelsea Women. Ou seja, teremos um reencontro entre as companheiras na temporada 2020/2021.

Números e feitos com a seleção da Dinamarca

Na seleção dinamarquesa, Pernille fez sua estreia com 16 anos, ou seja, no ano de 2009. A sua primeira aparição foi contra a seleção da Georgia e a atleta marcou um hat-trick em sua estreia. Assim sendo, a marca atual da futebolista é de 61 gols em 118 jogos com o uniforme da Dinamarca. Ela assumiu a capitania da seleção em 2017 e liderou o plantel na campanha que culminou na segunda colocação do Campeonato Europeu. Na final, derrota frente ao selecionado holandês por 4 a 2.

Além disso, Pernille recebeu o prêmio de Jogadora do Ano na Dinamarca em seis ocasiões. Consecutivamente nos últimos cinco anos.

Desta forma, o primeiro jogo do Chelsea Women no Campeonato Inglês será contra o Manchester United. O duelo está agendado para o dia 6 de setembro, às 10h30, no Leigh Sports Village, na região de Manchester. Recentemente, o Chelsea assegurou a conquista da Supercopa da Inglaterra. Leia mais sobre a conquista do Chelsea.

