Oficial: Chelsea anuncia acordo com Atlético de Madrid por Diego Costa

Fim da novela! O Chelsea confirmou na manhã desta quinta (21) a venda do atacante Diego Costa para o Atlético de Madrid. As partes já entraram em um acordo de valores ainda não divulgados e a confirmação só depende de exames médicos e do acerto pessoal de Diego com o Atlético, que deve acontecer sem problemas, já que era desejo do hispano-brasileiro voltar aos Colchoneros.

Pelo Chelsea, Diego Costa jogou 120 partidas, anotando 58 gols e provendo 24 assistências durante sua ótima passagem com a camisa dos Blues. O jogador conquistou junto ao clube duas Premier League e uma Copa da Liga Inglesa, sendo peça fundamental da equipe em todas as competições.

Atualmente afastado do elenco por problemas com o treinador, o jogador era especulado no Atleti há algum tempo e esperava-se que fosse vendido ainda na janela que se encerrou no dia 31/08. O Atlético estava proibido de inscrever jogadores devido a uma punição da FIFA e era esperado que Diego fosse contratado e repassado a um time por empréstimo, o que não aconteceu. Diante da situação, o Chelsea inscreveu o jogador na Premier League mas não chegou a utiliza-lo e sequer figurou durante os treinos.

Agora, Diego é esperado em Madrid para realizar os exames médicos e finalizar a transferência para os rojiblancos. O jogador deverá ficar treinando com a equipe principal até Janeiro, quando poderá ser inscrito e atuar com a camisa do Atlético.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Google

Telegram

WhatsApp