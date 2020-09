N’Golo Kanté se distancia da Inter de Milão, segundo diretor italiano

Piero Ausilio, diretor esportivo da Inter de Milão, considerou improvável a possibilidade de contar com N’Golo Kanté na atual janela de transferências. O dirigente italiano falou com o portal Goal.com sobre o interesse do clube no jogador do Chelsea. Nas últimas semanas, alguns veículos midiáticos na Itália expuseram o interesse da Inter em N’Golo Kanté.

Além disso, Antonio Conte, ex-técnico do time londrino, já trabalhou com Kanté e gostaria de contar com o futebolista, segundo a mídia italiana. Entretanto, Ausilio admitiu que a mudança é improvável de acontecer, pois o clube italiano já está abastecido no setor do meio-campo.

“Kanté é uma peça importante ao Chelsea, não acho que ele estará à venda. Temos oito meio-campistas, vamos começar [a temporada] e seguir com eles”, iniciou o diretor. “O Inter tem a missão de jogar bem, como em toda temporada. A pré-temporada foi boa e fomos bem na Itália e na Europa League, onde ficamos um passo distante do título da competição”, disse o diretor da Inter.

Ampadu se destaca em revés do Sheffield

Por outro lado, Ethan Ampadu fez a sua primeira partida como titular na Premier League, na derrota do Sheffield, por 1 a 0, frente ao Leeds United. Logo após o jogo, Chris Wilder concedeu entrevista sobre o resultado negativo da sua equipe. Questionado sobre o desempenho de Ampadu, o técnico avaliou o cenário positivamente.

“Foi um novo modelo de jogo para ele [Ampadu] e eu achei que foi excelente. Não teve muito tempo para integração dos jogadores, portanto, eles tiveram que fazer do modo que eles fizeram. A forma, organização e o ritmo do trabalho foram bons […]”, disse o treinador.

Por fim, o tento da partida foi marcado por Patrick Bamford, ex-atleta do Chelsea. O gol deu números finais ao triunfo do time de Marcelo Bielsa.

