N’Golo Kanté explica porque preferiu Chelsea em vez de PSG

Desde que chegou na Premier League, em 2015, N’Golo Kanté tem se firmado como um dos melhores meias do futebol inglês atual. Numa entrevista recente ao jornal francês Le10Sport, ele afirmou que não tem receio de ter preferido aceitar a proposta do Chelsea em vez do PSG, em 2016.

“Se eu me arrependo de rejeitar o PSG? Não. Quando eu estava em Leicester, tive oportunidades, mas minha prioridade era permanecer na Premier League. Quando o Chelsea entrou em contato comigo, eu falei com o treinador e o clima foi bom entre nós.”

Após ter sido muito importante na conquista do campeonato inglês temporada passada pelo Chelsea, o jogador de 26 anos ganhou o prêmio de Jogador do Ano da PFA – Professional Footballers’ Association – e estava no radar dos franceses depois de ter ajudado o Leicester City a ganhar a primeira Premier League da história do clube, na temporada 2015/16. É esperado que o francês fique um tempo longe do campo após ter se machucado durante a vitória da sua seleção contra a Bulgária.

Wayne Bridge, ex-jogador do Chelsea, se diz um grande fã de Kanté e o comparou com o jogador Claude Makélélé, também muito importante para a história dos Blues.

“Kanté é como ter outro Makélélé de volta,” disse Bridge para o The Sun. “Ele ganhou o prêmio de jogador do ano e fez uma massiva diferença nos termos de um meio-campo defensivo, na forma como ele contorna o ataque. Eles tinham Matic que era bastante útil, mas Kanté é um tipo de jogador totalmente diferente. Ele me lembra muito o Makélélé quando fomos muito bem no Chelsea. Ele é bom para o time e um dos meus jogadores favoritos do Chelsea no momento.”

