Nathan, Tomori e Wakefield são emprestados no último dia de transferências

Com as horas finais da janela, o Chelsea vai confirmando chegadas e saídas do clube. O meia brasileiro Nathan vai reforçar o Amiens da França, por empréstimo de um ano. O jogador brasileiro passou as duas últimas temporadas no Vitesse, da Holanda, onde fez 32 aparições e levantou a Copa dos Países Baixos.

O zagueiro inglês Fikayo Tomori, que figurou o banco nos três jogos do campeonato inglês da atual temporada, se juntou ao Hull City em um empréstimo de um ano e vai jogar ao lado de Ola Ainda e Michael Hector, também jogadores do Chelsea. O defensor venceu a UEFA Youth League e a FA Youth Cup duas vezes com o time de base, além de ter sido um dos destaques da Inglaterra no título da Copa do Mundo Sub-20, realizada no Coréia do Sul, no início desse verão.

O winger Charlie Wakefield se juntou ao Stevenage em empréstimo de uma temporada. O jogador de 19 anos reforça o time que teve um bom início de campanha, estando invicto até o momento. Também ajudou o time da base em conquistas da UEFA Youth League e a FA Youth Cup, tendo assinado um novo vínculo recentemente, até 2019.

Outros jogadores movimentam o mercado com saídas permanentes e extensões de contrato

Deixando definitivamente os Blues, estão os defensores Kyle Jamenson que assinou com o West Bromwich Albion e Cristian Cuevas, que se juntou ao FC Twente, da Holanda. Além deles, o atacante da base Malakai Hickson-Mars se transferiu para o Barnet.

Ademais, o volante do sub-18 George McEachran assinou um novo contrato, estendendo seu vínculo até 2019.

