Mundo Deportivo: Ter Stegen na mira do Chelsea

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o próximo alvo dos Blues na janela de transferências seria o goleiro Ter Stegen do Barcelona. Além disso, a publicação ainda afirma que Frank Lampard estaria descontente com as atuações de Kepa Arrizabalaga. Assim, o treinador estaria disposto a abrir mão do espanhol envolvendo-o em uma troca pelo arqueiro alemão.

Ter Stegen se destacou como um dos principais em sua posição nos últimos anos. Contudo, o time catalão precisaria arrecadar após gastos exorbitantes nas últimas janelas de transferência. Além disso, o Barcelona ainda reportadamente considera Lautaro Martinez como o sucessor de Luis Suárez. Portanto, para assegurar o atleta teria que abrir mão de algumas peças.

Segundo a publicação, o Chelsea teria demonstrado interesse por conta do atraso na renovação do goleiro do Barça, que vem em andamento desde março. O contrato vigente de Ter Stegen termina em 2022. Todavia, os Blues ainda teriam que completar a transação com mais uma quantia em dinheiro para trazer mais um alemão no mercado.

Kepa chegou ao Chelsea em 2018 como a contratação mais cara da história do clube. Entretanto, aos 25 anos, o jogador ainda não teria correspondido ao valor investido. Apesar disso, o arqueiro ainda tem muito valor de mercado em sua terra natal. Inclusive, muitos esperam que ele se torne o titular da seleção nacional, especialmente após declínio de De Gea. Portanto, a chegada do camisa 1 dos Blues seria vista com bons olhos pelos catalães.

