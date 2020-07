Mundo Deportivo: Chelsea ainda monitora Tagliafico

Segundo publicação do Mundo Derportivo, o Chelsea ainda estaria de olho em Nicolas Tagliafico. O lateral esquerdo do Ajax já foi ligado anteriormente ao clube. Além disso, seu agente confirmou em maio a saída da Holanda. O jogador seria uma alternativa mais barata a Ben Chilwell, primeiro alvo dos Blues. Assim, o argentino custaria 25 milhões de euros aos londrinos, quase um terço do preço do inglês.

Se os Blues quiserem assegurar a vinda de Tagliafico, a publicação coloca somente o Atletico Madrid como possível rival na busca. O jogador já marcou cinco gols e distribuiu cinco assistências pela Eredvisie na época atual. Os rumores do argentino em Londres aumentaram após declaração de seu agente em maio. Ele afirmou que “não poderia revelar, mas estava conversando com alguns clubes”.

A busca por um novo lateral esquerdo não é nova no time inglês. Devido às atuações fracas de Marcos Alonso e Emerson na atual temporada, Frank Lampard estaria em busca de um nome de peso para a posição. Contudo, diversos jogadores já foram ligados ao clube, inclusive Robin Gosens, lateral da Atalanta, recentemente.

