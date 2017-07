Morata: “Agora só penso em vestir a camisa do Chelsea”

O atacante Alvaro Morata comentou sobre sua trajetória no Real Madrid e destacou a ansiedade para passar nos exames médicos e vestir a camisa do Chelsea em entrevista para o Jornal Marca. Chelsea e Real Madrid entraram em acordo pelo jogador de 24 anos, o jovem espanhol foi importante nas conquistas de títulos como a UEFA Champions League e Campeonato Espanhol na temporada 2016/17.

“Estou muito feliz. Se Deus quiser, amanhã estarei no Chelsea, um clube que sempre me quis. Eu já falei com Conte”.

“Não estou decepcionado, por nada, ganhei quatro títulos aqui, mas agora só penso em vestir a camisa do Chelsea”.