“Milan está no meu coração”, afirma Bakayoko

Tiemoue Bakayoko não descarta uma mudança para Milão, na Itália. Atualmente o francês pertence ao Chelsea e atuou no Milan por empréstimo na temporada 2018/2019. Em entrevista ao Tuttomercatoweb nessa quarta-feira (12), após ser especulado na Itália, ele demonstrou interesse em voltar ao clube

“Todo mundo sabe que o Milan está no meu coração e eu tenho boas recordações [do clube]. [Mas] no momento sou atleta do Chelsea”, disse Bakayoko. Contratado por £40 milhões em 2017 pelos Blues, o meio-campo não repetiu o desempenho do Monaco. Dessa forma, vivenciou duas temporadas por empréstimo.

Na lista de dispensa

Segundo o Sky Sports, Bayakoko é um dos 10 atletas dos quais Lampard incluiu na lista de dispensa para 2020/2021. Além dele há ainda Danny Drinkwater e Jorginho, todos no setor de meio-campo. A princípio a saída de Maurizio Sarri poderia abrir as portas no Chelsea, porém Frank Lampard não utilizou o francês.

Assim, no ano passado Bakayoko foi novamente emprestado, dessa vez ao Monaco da França. Aos 25 anos ele tem contrato com os Blues até 2022. Conforme noticiado mais cedo, o Milan demonstrou interesse em ter o meia por empréstimo. A negociação incluiria a opção de compra por £32m.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp