Mercado de transferências na Inglaterra encerra nesta segunda-feira

O mercado de transferências na Inglaterra e na Escócia será encerrado nesta segunda-feira (5). O horário limite está agendado para 11pm, ou seja, 19h no horário de Brasília. Há uma segunda janela de transferências aberta entre equipes da Premier League e da EFL. Essa janela secundária tem sua data final para 16 de outubro (sexta-feira).

Por isso, até 16 de outubro, será permitido empréstimos ou transferências permanentes entre clubes da Premier League com clubes da EFL (English Football League – divisões de acesso). Entretanto, após o dia de hoje (5), negociações com clubes estrangeiros ou entre clubes da Premier League não serão permitidas.

Os mercados têm diferentes horários de encerramento nas ligas europeias. Por outro lado, Espanha, Itália, Alemanha e França encerram a janela nesta segunda-feira. A Bundesliga fechará às 13h, a Serie A encerrará às 15h. Por outro lado, Premier League, La Liga e Ligue 1 vão encerrar às 19h. Todos os horários mencionados são referentes ao horário de Brasília.

O Chelsea Football Club

Por fim, o Chelsea investiu bastante no mercado de transferências na temporada 2020/21. Edouard Mendy, Timo Werner, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell, Malang Sarr, Thiago Silva e Kai Havertz. Todos os mencionados são novos nomes do Chelsea para o atual calendário de jogos.

Por outro lado, alguns veículos de comunicação ingleses afirmam que o Chelsea pode movimentar outras peças do plantel. Entretanto, os atletas podem tomar rumos distantes do centro de treinamento de Cobham. Primeiramente, o The Guardian afirma que o Fulham está interessado em contratar, por empréstimo, Ruben Loftus-Cheek. Por outro lado, a Sky Sports afirma que Bakayoko (imagem) deve ir por empréstimo ao Napoli.

