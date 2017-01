Mercado de janeiro pode reforçar ataque e diminuir opções no gol do Chelsea

Mesmo com um grupo forte e liderança segura da Premier League, o Chelsea vem trabalhando também no mercado de transferências. As negociações do meio da temporada costumam resolver problemas pontuais, e parece ser o caminho atual dos Blues, que não se movimentam para concretizar loucuras já especuladas.

Llorente pode chegar ainda em janeiro

Nos últimos dias, jornais britânicos vêm veiculando que Fernando Llorente está a caminho de Stamford Bridge. Aos 31 anos, o atacante espanhol vem tendo boas atuações no Swansea (21 jogos e oito gols em sua temporada de estreia) e chamou a atenção de Antonio Conte, que acredita no acerto com Llorente.

A chegada do espanhol significa também uma opção rápida e confiável para eventuais ausências de Diego Costa. Apesar de rumores de uma proposta milionária do futebol chinês, é quase certo que Costa fique em Londres. Perguntado sobre a possibilidade de transferência, Llorente desconversou:

“Estou feliz aqui. Quero continuar jogando e marcando gols” – afirmou o atacante do Swansea.

Pouco acionado, Begovic está próximo do Bournemouth

Um nome que pode estar se despedindo do Chelsea é Begovic. Contratado em 2015 por oito milhões de libras, o goleiro ex-Stoke City não vem jogando com regularidade, e costuma ser chamado apenas em partidas das copas domésticas.

Na última semana, os Blues receberam uma oferta de dez milhões de libras pelo bósnio. Inicialmente, Antonio Conte pensou em rejeitá-la, mas a vontade de jogar com mais frequência pode levar Begovic à transferência na próxima semana. Um possível empecilho para a negociação é a lacuna deixada por Begovic. Sem ele, o português Eduardo se tornaria a segunda opção para o gol – ele foi contratado para a atual temporada e ainda não jogou.

Alternativas como Diego Lopez e Tim Krul vêm sendo estudadas, mas nada pode ser confirmado antes da saída de Begovic, se é que o negócio também será certo.

