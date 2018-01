Mercadão de Janeiro – 4ª Edição

Depois de anunciar a contratação de Ross Barkley, o Chelsea segue no mercado em busca reforços. As notícias seguem a todo vapor e nós vamos atualizar vocês quanto aos rumores da imprensa.

O Chelsea também anunciou recentemente o empréstimo de Jake Clarke-Salter junto ao Sunderland, válido até o fim da temporada, e a renovação de contrato (por mais 4 anos) do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, para a alegria do torcedor Blue.

Quem pode chegar

Andy Carroll

De acordo com o “Mirror”, o Chelsea pode ir atrás do atacante inglês Andy Carroll, atualmente no West Ham.

A publicação ressalta que Conte está atrás de um atacante, dada a desconfiança com o atual reserva Batshuayi, onde o italiano prefere muitas vezes colocar Hazard como um falso 9 quando Morata está indisponível.

O inglês de 28 anos tem apenas mais um ano de contrato com os Hammers, o que seria o principal atraente para os Blues irem atrás do jogador.

Gianluigi Donnarumma

De acordo com o “Mundo Deportivo”, o goleiro italiano é o plano A do Chelsea caso os Blues percam o belga Thibaut Courtois.

A relação de Donnarumma com a diretoria e torcida do Milan não é das melhores, o que pode fazer o jovem goleiro considerar uma transferência. Caso o Chelsea perca Courtois, a vaga de titular estaria livre e o italiano estaria de olho, já que não quer se transferir para um clube e ficar no banco de reservas.

O “Sky Sports” da Itália noticiou que o Paris-Saint-Germain também estaria de olho no jogador e deposto a oferecer cifras muito altas para persuadir Milan e Donnarumma, o que poderia complicar a concorrência.

Ainda de acordo com o “Mundo Deportivo“, a prioridade do Chelsea é renovar com o belga, que recentemente revelou que está próximo de um acordo com os azuis de Londres.

Moussa Marega

Chelsea e Manchester United estiveram questionando o FC Porto sobre a disponibilidade do atacante Moussa Marega, de acordo com o ”Metro”.

O atacante tem vivido boa forma no clube português e considera válida a mudança tanto para Stamford Bridge quanto para Old Trafford.

Lucas Moura

Com baixo aproveitamento no PSG e com o clube precisando se desfazer de jogadores para cumprir o Fair Play Financeiro, a saída do brasileiro Lucas Moura parece iminente.

No entanto, o “Le Parisien” noticia que o jogador não quer permanecer na França, nem para jogar em um clube rival como Lyon e Monaco, que mostraram interesse na contratação do brasileiro.

A publicação afirma que Lucas quer jogar na Premier League e que Chelsea e United podem ir atrás do jogador. Após perder Coutinho para o Barcelona, o Liverpool também estaria de olho na contratação do atleta.

Com apenas mais um ano e meio de contrato, o time de Paris quer extrair o máximo que puder de uma negociação e pede algo em torno de 40 milhões de Euros para liberar Lucas.

Lorenzo Pellegrini

De acordo com o “Mirror“, Chelsea, Manchester United e Manchester City disputam a contratação de Lorenzo Pellegrini, meia da Roma.

A principal razão do interesse os ingleses no jogador seria a baixa cláusula de rescisão do italiano, que é de 21 milhões de Libras.

A notícia diz que a Roma está desesperada para renovar o contrato do jogador de 21 anos, afastando os clubes de pagarem a baixa multa atual para contar com o atleta no elenco.

Quem pode sair

Baba Rahman

Diretor do Schalke 04, Christian Hedel declarou que o ganês Baba Rahman quer retornar ao clube da Alemanha, onde passou a última temporada por empréstimo.

O jogador quer se juntar a nós, agora só resta o Chelsea decidir se quer libera-lo.

Rahman voltou a Stamford Bridge para tratar uma grave lesão e está quase 100% recuperado, mas segue sem ritmo de jogo e pode atuar pelo sub-23 do Chelsea para ganhar forma.

Antonio Conte também comentou a situação do jogador e disse que estava pronto pra lhe dar uma chance, se tivesse tal oportunidade.

Kenedy

O “Daily Mail” noticiou recentemente que o brasileiro Kenedy pode sair por empréstimo ao Newcastle United. O interesse do clube no jogador é antigo.

Os rumores de uma transferência para o time de Rafa Benítez estavam na imprensa desde a última janela, mas a falta de opções na ala esquerda fez o Chelsea manter jogador.

Com os Blues de olho em vários jogadores que atuam na ala esquerda para revezar com Alonso, manter Kenedy já não seria mais viável, visto que até agora o brasileiro teve poucas chances nos 11 inicial de Conte.

De acordo com a publicação, Benetiz é um admirador do futebol do brasileiro e o Newcastle também estaria de olho na versatilidade do jogador, que pode atuar em qualquer posição do flanco esquerdo, já tendo atuado como lateral, ala, meia e atacante.

