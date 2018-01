Mercadão de Janeiro – 3ª edição

Janeiro chegou e com ele veio a tão esperada janela transferências. Os clubes podem finalmente iniciar as conversas entre si e os Blues podem anunciar chegadas ou saídas a qualquer momento.

O Chelsea Brasil vai estar atualizando semanalmente a situação do Chelsea no mercado. Você também pode conferir aqui a 1ª e a 2ª edição do Mercadão de Janeiro.

Quem pode chegar

Arturo Vidal

Admirador do futebol do meia chileno, Antonio Conte tem Arturo Vidal na sua lista de desejos. É o que noticia o “Calciomercato” da Itália. Eles atuaram juntos na Juventus e Vidal já declarou uma vez que “iria até para a guerra com Conte”.

De acordo com a publicação, o futuro de Vidal no Bayern é incerto, já que o meia tem contrato apenas até 2019. Podendo deixar o Bayern em breve, o Chelsea estaria de olho no jogador e pronto para fazer uma oferta inicial.

O “Bild” reportou que os Blues já fizeram contato com o Bayern para saber quanto os alemães querem para liberar o jogador.

Riyad Mahrez

De acordo com a “BBC”, o Leicester ainda não tem certeza da permanência de uma de suas principais estrelas, o meia Mahrez.

Segundo a publicação, o argelino teria feito um pedido formal para deixar o clube no mês de maio, mas permaneceu nos Foxes depois da Roma ter sua oferta de 27 milhões de libras recusada pelo clube.

O técnico Claude Puel falou sobre a situação de Mahrez:

“Eu gosto muito desse jogador e gostaria de manter meus melhores jogadores no time. Iremos questiona-lo quanto aos seus desejos.”

O Chelsea já vem interessado no meia há muito tempo e espera a definição do Leicester quanto ao jogador para poder fazer uma oferta.

Alex Telles

Atrás de um jogador para fazer sombra a Marcos Alonso na ala esquerda, o Chelsea estaria de olho no brasileiro Alex Telles, de acordo com o jornal português “A Bola”.

Tendo como alvo principal o também brasileiro Alex Sandro da Juventus, os Blues entendem que não é uma negociação fácil e estariam buscando alternativas.

Alex Telles tem feito boa temporada atuando na ala esquerda pelo Porto, tendo provido 5 assistências na Liga Portuguesa e na Europa League.

Manu Trigueros

De acordo com o “Goal”, o Chelsea está pronto para fazer uma oferta na casa dos 35 milhões de euros pelo meia Manu Trigueros do Villareal.

O jogador de 26 anos tem feito boa temporada até aqui e é um dos destaques do clube na La Liga e na Europa League. Trigueros atua pelo meio, podendo fazer companhia a Kanté e cia nos Blues.

Quem pode sair

As especulações em tornos das saídas permanecem as mesmas: David Luiz é o principal alvo da imprensa, enquanto Batshuayi segue com baixo aproveitamento no time.

Em entrevista coletiva, Conte deu declarações curiosas e a mídia “caiu em cima”, insinuando que o treinador estaria dando liberdade para quem estiver insatisfeito deixar o time:

“Eu fui um jogador, eu entenderei se alguém estiver preocupado com a Copa do Mundo. Eu entendo que é muito importante manter os jogadores felizes por estarem aqui e trabalhando conosco e eu acho que isso deve ser nossa prioridade. Ao mesmo tempo, eu fui um jogador e entendo se alguém estiver pensando que precisa de mais tempo de jogo. Nosso plantel não é grande e por essa razão eu acho impossível mandar alguém embora sem que haja reposição. Eu prefiro ter jogadores que estão felizes em estar com a gente do que ter jogadores que estão insatisfeitos, porque quando você está insatisfeito você transfere isso para os jogadores, para mim, para minha staff e eu não gosto disso. Se eu puder evitar esse tipo de situação, eu gostaria de fazê-lo.”

