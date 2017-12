Mercadão de Janeiro – 2ª edição

Janeiro já está batendo na porta e o Chelsea deve se movimentar no mercado a fim de reforçar seu elenco. Sofrendo com algumas lesões durante a temporada e intensas maratonas de jogos, os Blues já mostraram deficiência em manter o nível e têm deixado a desejar em algumas partidas.

O Chelsea Brasil já fez um apanhado de algumas especulações da imprensa, a qual você pode conferir aqui.

Agora, com o período ainda mais próximo, as notícias estão a todo vapor e o Chelsea deve ir atrás de reforços pontuais se quiser continuar na briga de algumas competições.

Quem pode chegar

Alex Sandro

O lateral esquerdo Alex Sandro, atualmente na Juventus, é desejo antigo de Antonio Conte. No entanto, na última janela de transferências as negociações não avançaram devido a alta pedida de 70 milhões de libras pelo brasileiro.

O jornal “Mirror” noticiou que Sandro está forçando uma saída da Juventus e deseja rumar aos Blues, enquanto o “The Telegraph” noticia o mesmo, mas diz que a Juve só deve liberar o atleta caso consiga contratar um jogador para substituí-lo.

Ainda de acordo com o “Mirror”, o Manchester United pretende entrar na briga pelo brasileiro após saber que ele está disposto a sair da Juventus e que o clube de Manchester vai oferecer cerca de 60 milhões de Libras pelo atleta, superando uma eventual pedida de 50 milhões da Juve, que pretendia abaixar o preço por causa do desejo do brasileiro de deixar o clube.

Sandro pode atuar na ala esquerda, como já fez muito na “velha senhora” e a posição deve ser uma das prioridades no mercado, visto que Alonso é o único no elenco que a ocupa. Tanto é que os Blues já foram a campo com Zappacosta e Moses nas alas, sendo que ambos atuam preferencialmente pelo lado direito.

Leon Bailey

Jamaicano de 20 anos que atua no Bayer Leverkusen, da Alemanha, é alvo dos Blues na janela que se aproxima, de acordo com o “Daily Mail”.

O jornal noticia que os Blues já fizeram uma primeira proposta de 22 milhões de libras, rejeitada pelos alemães, que compraram o jamaicano junto ao Genk por 12 milhões de libras, no início do ano.

Bailey atua como winger e já anotou 7 gols em 15 jogos na atual temporada, sendo peça importante do Leverkusen na Bundesliga. De acordo com o “Mirror”, os Blues não são os únicos interessados na contratação do atacante e terão que batalhar com o rival Arsenal se quiseram contar com o jogador no elenco.

Nos Blues, o atacante poderia fazer companhia a Morata no ataque, em um eventual 3-5-2, podendo substituir Hazard se necessário, assim como poderia fazer substituir Pedro e/ou Willian como companheiros de ataque de Morata e Hazard.

Thomas Lemar

De acordo com o “Mirror”, o Chelsea entrará na briga pela contratação do internacional francês do Mônaco, disputando com Arsenal e Liverpool a aquisição do atacante.

No entanto, de acordo com a publicação, os Blues têm uma vantagem: Michy Batshuayi. Pouco utilizado na temporada, o belga seria envolvido na negociação e mandado ao Mônaco por empréstimo, que teria interesse no futebol do belga.

A quantia que os Blues pagariam ao Mônaco, além do empréstimo do Batshuayi, não foi divulgada e nem o tipo de negócio, podendo se tratar de um empréstimo com opção de compra.

Ainda de acordo com o “Mirror”, Lemar era prioridade do Arsenal na primeira janela da temporada e teve uma proposta de cera de 80 milhões de libras recusadas pelos franceses no deadline day. A pedida atual, no entanto, poderia ser mais baixa, dada a fase não tão boa do clube, despertando o desejo de sair de alguns dos principais jogadores.

Daniel Sturridge

Contando com Álvaro Morata no elenco e com a aparente falta de confiança de Conte em Batshuayi, os Blues podem ir atrás de um centro-avante. Todavia, o Chelsea tem muitos alvos na janela de janeiro e a maioria podendo sair a alto custo, o que levaria a diretoria a procurar uma saída mais barata em uma posição a qual já temos um titular absoluto.

E o “Daily Mail” noticia que essa opção seria Daniel Sturridge, antigo conhecido da torcida dos Blues e que rumou para Liverpool em 2013. Após boas temporadas e algumas lesões que lhe tiraram a regularidade, Sturridge agora se vê sem oportunidades sobre o comando de Klopp e estaria decidido a mudar de ares afim de cravar sua vaga na seleção inglesa, pois não vem sendo convocado por Southgate e nem jogado pelo Liverpool.

Com 28 anos e sendo apenas um suplente no time de Liverpool, que ainda conta com Roberto Firmino e o ex-blue Dominic Solanke, os Reds não fariam jogo duro para liberá-lo, além de sair a um baixo custo para os cofres dos azuis de Londres, o que pode vir a ser um fator chave caso o Chelsea gaste demais e seja obrigado a reduzir os gastos, respeitando o Fair Play financeiro.

Philipp Max

Lateral esquerdo do Augsburg, o alemão Philip Max tem sido observado pelo Chelsea, de acordo com o “Daily Mail”.

O alemão foi medalhista de prata nas olimpíadas com a seleção alemã e tem feito impressionante temporada até aqui, despertando o interesse dos Blues e do Manchester United, além de ter sido observado por Tottenham e Everton.

Max surge como segunda opção para a ala esquerda, tendo Alex Sandro como prioridade. No entanto, o alto preço e a concorrência poderiam ser empecilhos na contratação do brasileiro, que já não deu certo na última janela e por isso os Blues trabalham agora com uma segunda opção.

Quem pode sair

Charly Musonda

O belga Charly Musonda renovou seu contrato com os Blues recentemente, com o novo vínculo indo até 2022. No entanto, a falta de oportunidades poderia fazer o jogador forçar uma saída por empréstimo, para poder atuar por mais minutos e quem sabe conseguir uma vaga na seleção belga na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

É isso que noticia o “Goal”, afirmando que a opção por uma saída poderia também “forçar” os Blues a colocar o jogador mais vezes em campo ao invés de empresta-lo, visto que o elenco está curto, mas isso irá depender do desenrolar da janela de transferências.

David Luiz

O zagueiro David Luiz tem ficado de fora dos jogos dos Blues por uma lesão grave no joelho, é o que afirma Antonio Conte. No entanto, a imprensa especulou que isso seria apenas uma desculpa para deixar o brasileiro de fora e vende-lo em janeiro. Em entrevista coletiva, Conte se disse desapontado com os rumores.

O “Thelegraph” noticia que os Blues estão dispostos a ouvir propostas pelo zagueiro, visto que ao fim da temporada só haverá mais um ano de contrato restante e que David já tem 30 anos, e o clube segue uma severa política de renovação para jogadores nessa idade.

Ainda de acordo com “Telegraph”, Luiz não tem a intenção de deixar o clube e estaria ansioso para ficar 100% novamente e provar seu valor dentro de campo, esperando salvar sua carreira no Chelsea antes que o clube concorde em negocia-lo.

