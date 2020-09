Lewis Baker: “Um novo desafio para mim”

Lewis Baker, atleta do Chelsea emprestado ao Trabzonspor (Turquia), comentou sobre a nova página em sua carreira como futebolista. O empréstimo do jogador foi confirmado na semana passada e Baker já estreou com o uniforme do clube turco. O atleta de 25 anos entrou em campo no empate em 0 a 0 contra o Denizlispor, em jogo válido pelo Campeonato Turco. Além disso, o duelo marcou a primeira partida de competições para Baker desde dezembro do ano passado.

Após sua discreta passagem pelo Fortuna Dusseldorf (Alemanha), Lewis Baker está esperançoso em um recomeço no Trabzonspor. No clube turco, o atleta reencontrou Eddie Newton, ex-treinador das categorias de base do Chelsea, e atual comandante do clube turco. Consequentemente, Baker falou sobre a nova oportunidade ao jornal Hurriyet, da Turquia.

“Honestamente, eu tive um pouco de dificuldade no primeiro jogo. Entretanto, acredito que superar isso aos poucos e, em pouco tempo, me dei muito bem com meus companheiros de equipe”, iniciou o atleta.

“Posso dizer que senti falta do futebol. Depois de muito tempo, eu tive a oportunidade de voltar ao jogo de modo competitivo e disputar partidas importantes. É por isso que estou ansioso para o resto da temporada.”, salientou Baker, que tem empréstimo junto ao clube turco até o término de 2020/21.

“Conversei com o treinador sobre os projetos do clube antes de chegar aqui. Conversamos sobre o futuro do clube e o que eles desejam fazer. É um novo desafio para mim. Aceitei esse desafio definitivamente. É uma das razões pelas quais eu vim”, concluiu Lewis Baker.

Além disso, confira mais informações sobre o atleta e sobre a transferência de Lewis Baker ao Trabzonspor.

