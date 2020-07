L’Équipe: Chelsea de olho em jovem de 15 anos do Mônaco

Segundo o jornal francês L’Equipe, o Chelsea estaria monitorando a nova estrela do campeonato francês. O jovem Malamine Efekele é considerado como “o novo Kylian Mbappé e os Blues podem tentar garanti-lo para a próxima temporada. O jogador é uma das sensações da Ligue 1 e mais um grande prospecto proveniente das categorias de base do AS Mônaco.

O adolescente de 15 anos é frequentemente comparado a Mbappé pela semelhança física, estilo de jogo e por ter começado no time do principado. Efekele é um winger habilidoso que pode jogar por ambos os lados. Além disso, tem sido descrito como “vivaz” e “muito promissor”. O jogador ainda foi treinado anteriormente pelo pai da estrela do PSG no AS Bondy.

Entretanto, Efekele faz 16 anos somente no próximo dia 19 de julho. Assim, o Chelsea estaria esperando para lançar a candidatura a ter o jovem no elenco. Segundo o jornal, a contratação deve acontecer já nesta janela. Isso aconteceria porque o Brexit pode impedir clubes ingleses de recrutar menores estrangeiros após 1º de janeiro de 2021.

Para a próxima temporada, os Blues já trouxeram Timo Werner e Hakim Ziyech, que já está treinando em Cobham. Além disso, as transferência de Kai Havertz e de um lateral esquerdo ou defensor parecem próximas de acontecer.

