Kurt Zouma é emprestado ao Stoke City

O zagueiro Kurt Zouma acertou, nesta sexta-feira (21), seu contrato de empréstimo ao Stoke City. O francês já se apresentou ao novo clube e defenderá os Potters por uma temporada.

Zouma chegou ao Chelsea na temporada 2014/15, e mostrou ser uma grande promessa do futebol mundial. Dono de um porte físico muito bom e inteligente em campo, ele conquistou a titularidade ao longo da campanha que levou o Chelsea ao título da Premier League. Na temporada seguinte, começou bem, mas sofreu uma séria lesão no joelho em janeiro de 2016, que o deixou fora não só do resto da temporada como da Eurocopa daquele ano.

Aos 22 anos, o defensor já conquistou duas vezes a Premier League e uma Copa da Liga pelos Blues. Após a chegada à Inglaterra, também foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da França. Michael Emenalo, diretor técnico do Chelsea, comentou a negociação:

“É fantástico saber que Kurt escolheu se comprometer com o Chelsea no futuro (optando pelo empréstimo, e não negociação em definitivo). Ele nos mostrou seu talento desde que chegou, e retornou de uma séria lesão com uma grande atitude.” “Agora, ele tem a oportunidade de jogar regularmente na Premier League, e nós estaremos monitorando seu progresso de perto no Stoke.”

Nas suas três temporadas em Londres, o zagueiro francês atuou 71 vezes e marcou quatro gols. Em sua nova equipe, Zouma irá trabalhar com um velho conhecido do Chelsea: Didier Deschamps, jogador do clube entre 1999 e 2000 e agora treinador do Stoke City.

