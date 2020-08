Jornalista afirma que Lampard tem dois nomes para lugar de Kepa

Passada a euforia de três contratações, Frank Lampard de fato mira um goleiro. A informação é do Express. Segundo o jornal inglês, o treinador segue com dois nomes definidos. As opções são Nick Pope (Burnely) e André Onana (Ajax).

“Eles têm uma lista, uma lista para a posição de goleiro”, disse o jornalista Fabrizio Romano. A fala foi originalmente dita no Beautiful Game Podcast e repercutida pelo jornal nesse sábado (29). “Eles têm de considerar se vão contratar Havertz, podem gastar dinheiro por muitos jogadores como fizeram com [Hakim] Ziyech, fizeram com [Timo] Werner e esperam fazer com Havertz”, continua.

Segundo Romano, Onana está na frente de Pope. “Se eles assinarem com Havertz, eles têm a lista [para o gol] e eles provavelmente levem em consideração [André] Onana”, crava. Por fim, nomes mais conhecidos e renomados na Europa estão praticamente descartados. “Outro nome é Pope, no momento é muito, muito difícil olhar um grande nome como Marc Andre Ter Stegen ou Jan Oblak no Chelsea”, finaliza.

No memento os goleiros dos Blues são Kepa Arrizabalaga e Willy Caballero. Cada um atuou em um tempo. Kepa foi pouco acionado, enquanto o argentino defendeu uma cobrança de pênalti e foi vazado no final da partida, também em penal.

