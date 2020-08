Goal: Chelsea conversa com Sarr, ex-zagueiro do Nice

Enquanto se aproxima de Thiago Silva, o Chelsea também deve ter outro zagueiro na temporada 2020/2021. Trata-se de Malang Sarr. O jogador estava no Nice da França na última temporada e tem apenas 21 anos. Além dos Blues vem sendo cobiçado por equipes como Barcelona.

Contudo, segundo o Goal Sarr – que é agente livre no mercado – já conversa com o clube de Londres. Há veículos ingleses inclusive dando como finalizada a negociação. Em suma, especula-se que o zagueiro assine por quatro anos. O Goal também informa que o acerto com o Chelsea poderia incluir o empréstimo do atleta a algum time da Bundesliga ou da Série A.

Um dos interessados é o Bayer Leverkusen, que segura a venda de Kai Havertz. Há ainda o Schalke 04. Enquanto dialoga com Sarr, o Chelsea está muito próximo de anunciar três reforços. Ben Chilwell deve chegar do Leicester City. Havertz aguarda a liberação do Leverkusen e Thiago Silva vem de graça, depois de encerrar seu contrato com o Paris Saint-Germain.

Os primeiros reforços anunciados ainda na temporada passada são Hakim Ziyech e Timo Werner. Agora Frank Lampard volta suas atenções à defesa. Isso porque na temporada 2019/2020 o Chelsea sofreu 54 gols.

