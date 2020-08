Goal: Chelsea chega a acordo com Sarr

Depois de Thiago Silva, o Chelsea ganhará mais um reforço na zaga. Malang Sarr, ex-Nice assinará por cinco anos com o time de Londres. A informação foi divulgada pelo Goal nessa quarta-feira (26). Segundo o site inglês, em seguida Sarr será emprestado. Clubes da Bundesliga estão na frente, enquanto um time da Série A corre por fora.

Assim como Thiago Silva, Sarr chegará de graça. O jovem de 21 anos está sem contrato. Antes de tudo, ele optou por não renovar com o Nice. De acordo com o Goal, o Arsenal também tentou contratá-lo. Apesar disso, Sarr preferiu o lado azul de Londres.

Dessa forma o atleta desembarcará em Londres ainda nessa semana. O próximo passo são os exames médicos no clube. Em relação ao seu futuro, Bayer Leverkusen e Schalke 04 miram o atleta por empréstimo. Por fim, Thiago Silva e Sarr estão pendentes apenas nos exames e assinatura do contrato. Ben Chilwell já teria feito exames e falta apenas fechar o vínculo com os Blues. Na fila de espera está Kai Havertz.

Sarr chega, mas seguirá distante

A chegada de Sarr ao Chelsea é positiva. O atleta é jovem e é visto como potencial titular no futuro. Revelado no Nice, o atuou apenas no seu país. Por isso a intenção é dar mais experiência a nível europeu. Portanto, seguirá o caminho de outros jovens atletas dos Blues. Mason Mount, titular de Frank Lampard na temporada 2019/2020 experimentou alguns empréstimos antes de figurar na equipe principal.

Situação semelhante de Tammy Abraham, camisa 9 de Lampard. Para a nova temporada os Blues já cederam Armando Broja (Vitesse Arnhem), Trevoh Chalobah (FC Lorient) e Danilo Pantic (Cukaricki). Outras joias emprestadas foram os goleiros Jamal Blackman e Jamie Cumming (em seu primeiro empréstimo). Izzy Brown também é outro a atuar nas divisões inferiores da Inglaterra.

Em contrapartida, Xavier Mbuyamba permaneceu em Londres. O zagueiro de 18 anos também chegou de graça. Ele estava no Barcelona e trocou de clube na última semana. Apresentado como camisa 3, Mbuyamba estará na Academia para se desenvolver.

Saídas em definitivo

Ao passo que alguns saem por empréstimo, Lampard espera enxugar o elenco negociando alguns jogadores da equipe principal. Emerson Palmieri possivelmente seja o primeiro a ser vendido. O lateral-esquerdo está em contato com a Internazionale de Milão.

Contratado por Antonio Conte, Emerson espera reencontrar o ex-treinador. O valor estimado na transação é de £26m ($34m). O futebol italiano se desenha como futuro de outro atleta blue. Tiemoue Bakayoko deseja voltar ao Milan. Na terça-feira (25) o diretor técnico do Rossonero, Paolo Maldini afirmou que mira a contratação em definitivo. Contudo, inicialmente Bakayoko chegará por empréstimo.

Outros nomes vinculados a uma saída de Londres são Jorginho, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Fikayo Tomori, Kepa Arrizabalaga e Antonio Rudiger. Marcos Alonso foi especulado na Inter e Atlético de Madrid, porém não houve oferta oficial dos espanhóis. Por outro lado, Tomori é ligado a um empréstimo ao futebol francês. O Rennes observa o atleta e busca contato com o Chelsea.

