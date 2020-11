Giroud pode ter saída amigável do Chelsea, afirmam portais

O Chelsea pode conceder uma saída amigável ao centroavante Olivier Giroud, em janeiro, e agradecê-lo pelos serviços prestados ao clube de Londres. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail. A publicação enfatizou que o tempo de jogo do atleta foi minimizado após as contratações de Timo Werner e Kai Havertz. Além disso, Tammy Abraham, camisa 9 do Chelsea, está se destacando positivamente no setor ofensivo.

Em 2020/21, o atleta de 34 anos não estreou como titular em partidas válidas pela Premier League. Ou seja, o francês participou de quatro partidas como substituto do Chelsea na competição nacional. Além disso, Giroud foi suplente não utilizado em metade dos compromissos do Chelsea na atual temporada.

O The Athletic, outro portal esportivo, aponta informações semelhantes sobre Olivier Giroud. Segundo o portal, o clube de Londres não impedirá a saída do atleta francês e o seu desejo de saída de Stamford Bridge. Afinal, o atleta quer regularidade em atuações e o Chelsea tem postura de gratidão para com o atleta francês.

Por fim, Giroud vem sendo protagonista dos noticiários esportivos com o assunto mercado de transferências. Primeiramente, Didier Deschamps, técnico da França, disse ter tido uma conversa sobre a necessidade de ritmo de jogo do atacante do Chelsea. Posteriormente, os portais veicularam o posicionamento do agente do atleta sobre uma transferência em janeiro. Em conclusão, o Transfermarkt expõe que Olivier Giroud tem contrato com o Chelsea até junho de 2021.

