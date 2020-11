Giroud na mira de outros clubes de Londres, apontam portais

O Daily Mail e o CalcioMercato afirmaram nesta quinta-feira (26) que Olivier Giroud é monitorado por clubes da cidade de Londres. Nas últimas semanas, o atacante francês vem sendo protagonista nos rumores do mercado de transferências. Após a fala de Didier Deschamps, sobre Giroud precisar de ritmo de jogo, o atleta vem sendo ligado com diversos clubes de futebol. Entretanto, Londres, atual lar de Giroud, pode ser uma das opções para o futuro do atleta.

Os portais apontam que Tottenham e West Ham observam a possibilidade de contar com o centroavante, de 34 anos, na próxima janela de transferências. Entretanto, as equipes da capital inglesa terão a companhia de outros times. Paris Saint-Germain, Inter de Milão e Inter Miami são mencionados como possíveis destinos para o atleta do Chelsea.

Além disso, Olivier Giroud voltou ao protagonismo dos informativos pelo gol decisivo contra o Rennes. Em uma semana tão turbulenta e com diversas ligações aos mais diversos clubes, coube ao francês dar números finais no 2 a 1, no Roazhon Park. Logo após, Frank Lampard falou sobre a importância de Olivier Giroud.

“Giroud vai ter seus minutos de jogo. Ele vai iniciar partidas, pois tempos um calendário muito cheio. Você viu reação após o [nosso segundo] gol. Não somente por ter sido o gol decisivo, mas pelo fato de ter sido Oli [vier Giroud]. E como ele age todos os dias. Isso mostra o que ele significa ao plantel”, afirmou Lampard

Por fim, confira toda a entrevista de Frank Lampard após a vitória de 2 a 1, contra o Rennes, na UCL.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp