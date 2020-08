Ginter confirma sondagem, mas prefere projeto do Gladbach

Reforçar a defesa é a prioridade de Frank Lampard na próxima temporada. Ou seja, zagueiros devem chegar. E um dos nomes especulados é o de Matthias Ginter. Apesar de ter sido sondado pelos Blues, o atleta de 26 anos não deve mudar de clube.

A princípio o campeão do Mundo em 2014 e prata nos Jogos Olímpicos de 2016 não pretender trocar a Alemanha pela Inglaterra. “Definitivamente, vou ficar no Gladbach. É claro que ouvi as perguntas e fiquei lisonjeado com essa atenção”, disse ao Kicker.

Projeto do Gladbach agrada

Com passagens pelo Borussia Dortmund, Ginter hoje veste a camisa do outro Borussia. E pelo visto o projeto do Monchengladbach é mais atraente do que mudar para Londres. “Já disse muitas vezes como as coisas são boas para mim no Gladbach. A equipe atual tem um grande potencial e o treinador trouxe um enorme valor agregado para nós. O clube está construindo algo com os grandes fãs e o ambiente. Eu também tenho grandes objetivos com o clube”, ressaltou.

Sendo assim, o alemão que ainda tem contrato com o atual clube se disse tranquilo quanto à uma possível renovação. “Não há pressa. Conversas ainda precisam acontecer sobre esse tópico”, finaliza.

