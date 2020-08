Gazzetta Dello Sport: Antonio Conte deseja Kanté na Inter

Nesta segunda-feira, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport informou que Antonio Conte, técnico da Inter de Milão, tem interesse em contar com N’Golo Kanté. A publicação afirma que o nome de Kanté agrada treinador e dirigentes nos bastidores do clube italiano.

Antonio Conte expressa o desejo de contar o mais breve possível com Kanté. Por outro lado, há um problema aos olhos da diretoria da Inter – o dinheiro. O portal esportivo afirma que os valores podem ser a barreira para iniciar o processo de negociações entre os clubes.

Em adição às questões financeiras, a Gazzetta dello Sport afirma que a equipe de Milão observa a necessidade de “fazer caixa” para realizar a contratação de Kanté para a temporada 2020/2021. Por isso, o jornal exemplifica que vendas de peças, como Brozovic e Skriniar, poderiam proporcionar um respiro econômico e, consequentemente, o início das negociações. Em outras palavras, a Inter precisa movimentar peças para realizar o anseio de Conte.

Vale lembrar que o jogador tem contrato até 30 de junho de 2023 com a equipe de Stamford Bridge. Segundo o Transfermarkt, o francês tem o passe avaliado em 80 milhões de Euros. Além de N’Golo Kanté, a Gazzetta dello Sport aponta que a Inter de Milão também monitora o chileno Arturo Vidal. Os dois seriam componentes do meio-campo ideal para “deixar Conte Feliz” no projeto da Inter. Ou seja, dois nomes de confiança para Conte para a temporada 2020/2021.

Antonio Conte e N’Golo Kanté fizeram uma parceria de sucesso na equipe da Fulham Road. Os dois participaram das conquistas do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra. O francês foi contratado após a conquista da Premier League e, consequentemente, fazer história no Leicester City. No Chelsea, Kanté conquistou o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Europa League.

É a segunda vez – no mês de agosto – que o jornal italiano aponta o interesse de Antonio Conte e da Inter de Milão em N'Golo Kanté.

