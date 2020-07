Futuro de Rudiger nos Blues é incerto

Antonio Rudiger pode ter o seu futuro em dúvida do Chelsea. O zagueiro entrou nos últimos dois anos de contrato, mas o clube ainda não abriu conversas sobre uma extensão. Os rumores ao longo da temporada é que uma renovação viria mais cedo, mas foi adiada. Assim, há incerteza sobre o papel que o alemão desempenharia nos planos futuros de Frank Lampard.

O defensor de 27 anos chegou ao clube em 2017 e se estabeleceu sob o comando de Antonio Conte e Maurizio Sarri. Entretanto, nesta temporada, lutou contra lesões e para recuperar a boa forma. Mesmo assim, coleciona 22 aparições na época.

Rudiger vem entrando e saindo do time titular, o que é reflexo das más atuações do sistema defensivo dos Blues sob tutela de Lampard. Apesar disso, o defensor é o mais experiente do elenco em sua posição. Portanto, mesmo com a chegada de novos atletas, deve conseguir manter o seu lugar no elenco.

O alemão foi destaque na mídia recentemente quando se mostrou peça importante na decisão de Timo Werner em assinar com os londrinos. Rudiger ainda reportadamente vem tentando trazer Kai Havertz, outro compatriota, para o Chelsea. Portanto, mesmo que não tenha um novo contrato, o jogador não parece ter planos de sair tão cedo.

