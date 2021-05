Fabrizio Romano: Jorginho e Thiago Silva devem renovar com o Chelsea

Com a temporada chegando ao fim, o Chelsea começa a dar mais atenção para a montagem do elenco para as próximas épocas. O jornalista Fabrizio Romano deu atualizações sobre o planejamento da diretoria para a renovação para alguns jogadores.

Jorginho quer ficar

Segundo o jornalista, os Blues devem se encontrar com o agente de Jorginho para discutir o contrato, que termina em junho de 2023.

Em bom momento na temporada, a prioridade de Jorginho é permanecer no Chelsea. Clube e jogador estão preparados para iniciar a renovação.

Vale lembrar que o meio campista de 29 anos foi fortemente ligado a Atletico de Madrid e Juventus na última temporada, e esteve perto de deixar o Chelsea.

Thiago Silva tem a confiança de todos no clube

Atualmente com 36 anos de idade, Thiago Silva consegue entregar uma ótima temporada ao Chelsea. Segundo Fabrizio Romano, todos no clube estão felizes com o trabalho do zagueiro – dentro e fora de campo.

Com o aval de Thomas Tuchel, a diretoria quer manter Thiago Silva para a próxima temporada e está preparada para discutir a extensão de contrato com o agente do brasileiro.

Armando Broja deve ter um novo contrato

Não só com jogadores do atual elenco está preocupado o Chelsea.

Com onze gols e três assistências pelo Vitesse, o jovem atacante Armando Broja está se destacando em seu empréstimo.

Por isso, o Chelsea está preparando uma nova proposta de contrato ao albanês, que, segundo Fabrizio Romano, está sendo procurado por outros clubes europeus.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp