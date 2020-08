Express: United se junta a Chelsea entra na briga por Chilwell

Favorito de Frank Lampard para a lateral-esquerda, Ben Chilwell também vem sendo sondado pelo Manchester United. De acordo com o Express, a concorrência vem forte para assinar com o atleta de 23 anos, hoje no Leicester City. Apesar de Chilwell querer mudar de clube, os Foxes estão segurando o atleta.

A Diretoria do Leicester exige no mínimo £80 milhões pelo atleta. Curiosamente esse foi a mesma quantia paga pelo United para ter Harry Maguire. Segundo o Express relata hoje (13), os Blues não têm interesse em investir aquele valor em Chilwell. Isso pode ajudar o United a entrar de vez na briga pelo jogador, que também é cobiçado pelo Manchester City.

Chelsea não está disposto a pagar alto pelo atleta

Mesmo Chilwell sendo o lateral-esquerdo favorito de Frank Lampard, investir £80 milhões em um único atleta não agrada a Diretoria dos Blues. Dessa forma, já há planos B ao setor. Nicolas Tagliafico (Ajax), Sergio Reguilon (Sevilla) e Marc Cucurella (Getafe) são observados para a temporada 2020/2021.

Chilwell tem 99 partidas na Premier League e soma quatro gols em todas as temporadas na elite inglesa pelo Leicester City. Ele é visto como peça fundamental dos Foxes e isso dificulta sua saída.

