ESPN: Simeone teme perder Oblak para Chelsea

Hakim Ziyech e Timo Werner já são jogadores do Chelsea. Ben Chilwell está muito próximo de se tornar. Enquanto isso, Kai Havertz também encaminha a mudança de país. Resta então o posto de goleiro titular na temporada 2020/2021. Segundo o canal ESPN dos Estados Unidos, o arqueiro possivelmente seja Jan Oblak.

A emissora norte-americana relata que Diego Simeone, treinador do Atlético, teme a saída de Oblak aos Blues. A princípio o receio diz respeito à situação econômica do clube. E pesa o fato de o goleiro ter uma cláusula estipulada em €120m, pois traria um “respiro” aos cofres.

De acordo com o site, mesmo com a cláusula nesse valor, o Chelsea não se intimidou. Ou seja, demonstrou interesse em ter Oblak como camisa 1. Além do goleiro, o Atlético também pode perder outro jogador: Thomas Partey é sondado pelo Arsenal.

Mudanças em 20/21

A chegada de Oblak representa uma iminente saída de Kepa Arrizabalaga. O espanhol foi questionado por sua atuação na última temporada. Chegou a figurar no banco de reservas. Posteriormente, perdeu espaço na equipe titular. Segundo o ESPN, Lampard não tem mais fé no jogador. Em síntese, Kepa está muito próximo do adeus.

