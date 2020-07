ESPN: ‘Estou sem entender’, diz Jorginho sobre a condição de reserva

Em entrevista para a ESPN Brasil, Jorginho afirmou que não sabe o motivo pelo qual não está sendo utilizado. “Na verdade é uma escolha do treinador. A gente só tem que aceitar e trabalhar forte pra poder ter a oportunidade de voltar e contribuir com o time”, explicou o atleta. “Estou fazendo de tudo para estar pronto para contribuir se precisarem de mim”, afirmou.

No jogo contra o Crystal Palace, Jorginho jogou pela primeira vez desde a pausa da Premier League devido à pandemia. O ítalo-brasileiro mostrou em 10 minutos o quanto é necessário para o controle do jogo. A partir do momento em que pisou no gramado, a posse de bola dos Blues subiu de 55% para 65%. Além disso, o volante ganhou 100% dos duelos disputados.

Os rumores de uma possível transferência de Jorginho para o futebol italiano reforçam a sua exclusão dos jogos. Contudo, quando perguntado sobre seu futuro, o jogador foi enfático ao dizer que não sabe de nenhuma negociação ou acordo em andamento. “O mais importante para mim hoje é terminar bem esta temporada pelo Chelsea e garantir a classificação para a Champions League.

Além disso, o treinador Frank Lampard explicou antes da partida a escolha por Billy Gilmour. Assim, a decisão foi pautada no que “encaixaria melhor no time”. Assim, o treinador teria se baseado nos treinamentos e jogos anteriores. Também reiterou que a escolha não tem nada a ver com uma possível saída do camisa 5.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp