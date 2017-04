Entrevista: William fala da "animadora" possibilidade de defender o Chelsea

O meia William, especulado nos Blues, deu entrevista à imprensa britânica comentando o quanto está animado com a possibilidade de defender um clube do tamanho do Chelsea. O brasileiro de 23 anos, jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, tem acompanhado a negociação e torce para que seu clube – que rejeitou a última proposta de 16 milhões de libras – chegue a um acordo com o time de Londres.

Desafio na Inglaterra

Chelsea é conhecido como um dos maiores e mais bem sucedidos clubes do mundo. Jogar por eles seria um desafio que eu aceitaria com todo prazer. Eu não teria nenhum medo de ir à Inglaterra, porque já enfrentei times ingleses na Champions League e estudei o estilo de jogo inglês.

Negociação com o Shakhtar

Se a negociação não se concretizar, eu vou entender. Mas espero que aconteça. Eles tem uma tradição de levantar taças, e isso me anima muito. Se a próxima etapa da minha aventura for a Inglaterra, estarei muito feliz.

Brasileiros no clube e André Villas-Boas

Tenho amigos brasileiros que jogam no Chelsea, como o David Luiz e o Ramires. Todos eles falam de como é incrível morar em uma cidade como Londres e ser jogador de um clube como o Chelsea

Conheço o David desde que jogamos juntos no Brasil Sub-20, e ele sempre fala sobre o que Villas-Boas está tentando construir no Chelsea. Ele e Ramires sentem que uma levada de jovens jogadores, crescendo e amadurecendo juntos, pode render grandes frutos.

David me diz que o treinador tem interesse no futebol de todos seus atletas, que ele tem uma grande capacidade de adaptar diferentes culturas e tirar o melhor delas.

Seleção Brasileira

Jogar numa liga como essa aumentaria muito minhas chances de ser convocado regularmente pela Seleção Brasileira, ainda mais para a próxima Copa, que será em casa, daqui a 2 anos.

Esta é minha meta. Trabalhei duro por 4 anos para chegar à Seleção, e acredito que tenho bom relacionamento com o Mano Menezes. Acredito que se eu continuar trabalhando duro, continuarei sendo convocado.

