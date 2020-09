Edouard Mendy é o novo goleiro do Chelsea

Edouard Mendy, ex-goleiro do Rennes, atuará no Chelsea na temporada 2020/21. Depois da intensa ligação entre goleiro e Chelsea no mercado de transferências, o acordo foi selado. O atleta de 28 anos chamou atenção do Chelsea pelo desempenho na temporada passada, após sua regularidade no Campeonato Francês. Além disso, o decréscimo de Kepa Arrizabalaga, em relação às apresentações do espanhol, foi um elemento adicional para a busca de um novo arqueiro ao time londrino.

Edouard Mendy assinou contrato de 5 anos com o time de Stamford Bridge, os Blues desembolsaram cerca de £22 milhões para contar com o goleiro. Anteriormente, Mendy tinha contrato com o Rennes até 2023, mas ele seguirá sua carreira em solo inglês para a temporada 2020/21. O goleiro disputará posição com Kepa Arizabalaga, detentor de vínculo contratual até 2025 com o time londrino. Da mesma forma, Willy Caballero também está na lista de goleiros do Chelsea. O argentino tem contrato com o time londrino até 2021.

Logo após a apresentação de Mendy, o goleiro disse suas primeiras palavras como atleta do Chelsea. “Estou muito feliz por me juntar ao Chelsea. É um sonho para mim fazer parte deste time e trabalhar com Frank Lampard e toda a sua comissão técnica. Estou ansioso para encontrar meus companheiros de equipe e mal posso esperar para começar.”, afirmou o novo goleiro do plantel.

Antes da oficialização, o jornal Daily Express estabeleceu a comparação entre Mendy e Kepa na temporada passada. Kepa atuou em 4614 minutos na Premier League, 174 chutes foram realizados pelos adversários e 66 gols foram concedidos, segundo o jornal. Por outro lado, o Express salienta que Mendy concedeu 32 gols em 130 tentativas em atuações no campeonato francês.

Por isso, não deixe de conferir o Guia da Temporada feito pelo Chelsea Brasil. Leia sobre os goleiros e saiba mais sobre a trajetória de Kepa e Caballero no clube londrino.

Ficha técnica

Nome: Edouard Mendy

Posição: Goleiro

Último time: Rennes (tinha contrato até 2023)

Altura: 1,97

Peso: 92 quilos

