Drinkwater: “Quis vencer mais troféus, o Leicester entendeu e qual o melhor lugar do que no Chelsea?”

O mais novo reforço do Chelsea, o meio campista inglês Danny Drinkwater falou em entrevista ao site oficial do clube sobre sua transferência do Leicester City para os Blues e sobre sua expectativa de jogar sob o comando do técnico Antonio Conte e de um companheiro que é o atual melhor jogador da Premier League, N’Golo Kanté.

Transferência concluída no Deadline Day

O novo camisa seis do Chelsea foi questionado sobre o dia em que sua transferência para o atual campeão inglês foi concretizado, ele mostra que nunca teve um dia como este.

“Nunca! Minhas emoções têm estado todas fora de controle. Houve muita frustração, excitação, eu tenho estado nervoso e estou agradecido que a transferência está finalizada”. “Leicester têm sido ótimo para mim, mas eu estou olhando para frente e na temporada antes da última, quando nós vencemos a Premier League e eu quis vencer mais troféus, o Leicester entendeu e qual o melhor lugar para fazer isso do que no Chelsea?” “Eu estou em uma boa idade para começar. Eu ganhei muita experiência em partidas jogadas e estou esperançoso que vou mostrar isso”.

Importância do técnico do Chelsea

O meio campista falou sobre a relação com Conte.

“É o mesmo. Eu tenho muitas memórias, também. Ele tem classe. Me ajudou massivamente. Eu conversei muito com ele e era como uma figura paterna para mim”. “Eu aprendi taticamente com ele, essa era uma das minhas maiores forças. Posicionalmente, eu acredito que ele melhorou meu jogo massivamente”. “É um novo teste, sim. É um novo técnico, um novo time – e eu estou olhando para frente e esperançoso de ter um bom começo”.

Projetando a estréia nos azuis de Londres

A próxima partida na Premier League será um confronto contra seu ex-clube, Leicester City, fora de casa. Ele respondeu sobre uma possível estréia nesta partida.

“Eu não sei quais as chances disso. Espero que tenha uma boa recepção mas eu sou um jogador do Chelsea agora, então, estarei olhando para os três pontos”.

Adversário conhecido

Jogo importante contra o Atlético de Madrid na primeira partida da UEFA Champions League, time que Drinkwater enfrentou há pouco tempo e conhece.

“Sim, menos de seis meses atrás. Estava no antigo estádio deles, mas eu estou certo que o novo estádio será um ótimo lugar para jogar futebol e eles serão um time difícil de enfrentar, mas sem dúvidas nós estaremos bem preparados para isso. Eu estou ansioso para ter um inicio contra eles e espero que sejamos melhores do que eles desta vez”.

Temporada campeã no Leicester City

Na temporada 2015/16 em que o Leicester foi campeão inglês, Drinkwater enfrentou o Chelsea na última temporada da Premier League e marcou um gol no empate entre as duas equipes.

“Sim, eu marquei um gol e lembro que nós saímos depois do jogo e foi um bom dia. Nós não queríamos perder, estávamos em uma série para não perder uma partida e isso foi como a cereja no bolo”.

Drinkwater e Kanté

O novo jogador dos Blues comentou sobre a parceria com N’Golo Kanté e expectativas de atuar novamente ao seu lado, mas, vestindo uma outra camisa.

“Eu joguei com N’Golo por uma temporada e não havia uma partida que eu não gostava de jogar ao seu lado. Eu estou ansioso para retomar o que deixamos. Eu acredito que encontramos isso desde o primeiro jogo e depois disso nós não realmente perdemos. Ele é um grande homem, a pessoa mais realista que você vai encontrar. Eu não o vi mudar muito e estou ansioso para encontrá-lo novamente”.

