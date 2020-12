Declan Rice ainda tem interesse em atuar no Chelsea, diz jornalista

De acordo com Fabricio Romano, o meio-campista Declan Rice ainda está interessado em uma transferência para Stamford Bridge, no mês de janeiro. Falando para o podcast Here We Go, Romano detalhou as questões referentes ao atleta do West Ham e o clube da Fulham Road. O assunto volta ao cenário de veiculações na proximidade de mais um confronto entre as duas equipes de Londres.

“[Declan] Rice ainda insiste sobre se juntar ao Chelsea. Entretanto, o time de Londres tem que negociar a taxa [de transferência] com o West Ham, o que será muito difícil em janeiro”, iniciou Romano.

Além disso, vale relembrar que Declan Rice atuou nas categorias de base do Chelsea, ao lado de Mason Mount, mas foi liberado aos 14 anos. Atualmente, Rice é o capitão do West Ham United e acumula mais de 100 jogos na Premier League. Por fim, vale relembrar que Rice é versátil e pode atual em mais de uma posição.

Anteriormente, Rice disse que acompanha os jogos de Kanté. “O principal atleta que eu assisto, na minha posição, é N’Golo Kanté. O modo que ele protege a linha defensiva, o modo que ele intercepta, sempre posicionado. Eu acho que sou um bom jogador. Entretanto, há coisas que eu preciso melhorar para me levar ao próximo nível”, afirmou Rice.

Por fim, leia o que disse Frank Lampard sobre o próximo duelo do Chelsea. Ou seja, o que a equipe de Stamford bridge precisa para fazer um bom jogo contra o West Ham United.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp