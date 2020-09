Davide Zappacosta emprestado ao Genoa

Davide Zappacosta retorna ao futebol italiano após confirmação de empréstimo ao Genoa para a temporada 2020/21. O lateral-direito de 28 anos, que chegou ao Chelsea em 2017, atuou recentemente na AS Roma. Entretanto, Zappacosta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e teve a sua temporada prejudicada na equipe da capital. Por outro lado, o atleta se recuperou da cirurgia e acumulou seis partidas na Série A,

Ao todo, o lateral-direito fez oito partidas com a camisa da Roma. Seu próximo clube, o Genoa, terminou a Série A da temporada passada na 17ª colocação.

No Chelsea, Zappacosta iniciou 34 jogos com a camisa do Chelsea e 18 aparições como substituto. A maior parte desses números foi acumulado na primeira temporada do italiano. Assim sendo, o atleta marcou dois gols com a camisa do Chelsea. O primeiro foi logo na estreia do lateral com a camisa do time londrino. Jogo contra o Qarabag, válido pela fase de grupos da Champions League. Posteriormente, o segundo gol foi contra o Stoke City, no último duelo de 2017.

Destaque para o envolvimento de Zappacosta na Europa League e nas copas, durante a temporada 2018/19. Dois dos três gols na Copa da Liga Inglesa, contra o Derby County, vieram de cruzamentos de Zappacosta. Além disso, o lateral participou dos jogos na semifinal da Europa League, contra o Eintracht Frankgurt, e na final, contra o Arsenal.

Davide Zappacosta acumula 13 jogos com a seleção italiana. Por outro lado, a última convocação do atleta foi confirmada em 2018. Segundo o site Football-Italia, o empréstimo não inclui obrigação de compra.

