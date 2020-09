Conor Gallagher renova contrato e é emprestado ao West Bromwich

Conor Gallagher, meio-campista de 21 anos, assinou contrato de cinco anos com o Chelsea e teve seu empréstimo oficializado junto ao West Bromwich Albion. A ida de Gallagher ao The Hawhthorns significa o primeiro empréstimo do atleta para uma equipe da elite nacional. O futebolista atuou em duas equipes no segundo nível de competições: Charlton Athletic e Swansea.

No Charlton, Conor atuou em todas as partidas, com exceção de um jogo, nos duelos válidos pela primeira metade da Championship. Além disso, o atleta do Chelsea marcou seis gols nessa passagem. Posteriormente, Gallagher atuou na equipe galesa e auxiliou o Swansea na classificação para os playoffs da Championship. Entretanto, os Swans foram derrotados pelo Brentford na reta final. Desta maneira, Gallagher atuou em 21 jogos com a camisa do Swansea.

O progresso de Conor Gallagher também foi observado no selecionado nacional. O atleta representou a seleção Sub-21 da Inglaterra na temporada passada. Lembrando que Gallagher atuou pelo Sub-17 anteriormente. Além disso, o meio-campista marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção dos Três Leões contra a Albânia, na qualificação para o Campeonato Europeu Sub-21.

Sobre prêmios individuais, Gallagher venceu o Chelsea Academy Player of The Year. Ainda sobre a base, o atleta conquistou a FA Youth Cup com a equipe londrina. Assim sendo, a última aparição de Gallagher com a camisa do Chelsea foi a atuação no segundo tempo do amistoso contra o Brighton, no Amex Stadium.

O novo time de Gallagher

West Bromwich foi promovido para a Premier League na temporada passada, após encerrar a Championship na segunda colocação. Por fim, a equipe do The Hawthorns estreou com derrota na elite nacional. 3 a 0, em casa, frente ao Leicester City.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp