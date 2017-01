Com proposta do Bournemouth, imprensa inglesa aponta que John Terry deseja seguir no Chelsea

O pedido do Chelsea para que Nathan Aké, zagueiro formado na base do clube que estava emprestado ao Bournemouth nesta temporada, retorne à Londres antes do fim do contrato, acabou atraindo para o capitão John Terry os olhares atentos do técnico Eddie Howe.

Com a perda do jovem defensor, os Cherries estariam em busca de um outro zagueiro com características parecidas com as de Aké, que atue centralizado. E segundo o Daily Mail, Terry pode ser o alvo da equipe para suprir a posição.

Sem espaço no Chelsea, o capitão vem fazendo poucas aparições, até mesmo entre os reservas, e a tendencia é que o clube londrino não coloque empecilhos para que a negociação seja feita. Contudo, ainda segundo o Daily Mail, John Terry já deixou claro que deseja permanecer em seu clube do coração, pelo menos até o fim da temporada, quando termina o seu vínculo com os Blues.

Aos 36 anos, John não tem expectativas de que seja feita uma renovação, mas a possibilidade de ser campeão da Premier League pela quarta vez em sua carreira teria alimentado o desejo de permanecer em Londres.

Além dos Cherries, clubes como Swansea, West Ham, Crystal Palace e Leicester já teriam expressado interesse no atleta, mas o próprio jogador afirmou que não tem a intenção de transferir-se para outra equipe do país mesmo ao fim de seu vínculo.

Longe também da ideia de se aposentar, o mais provável é que ao fim de seu contrato, o camisa 26 siga os passos de Frank Lampard, indo para os Estados Unidos para disputar a MLS.

Possibilidade de trabalhar com Conte atrai Fernando Llorente

Em meio as indas e vindas proporcionadas pelas janelas de transferência, exitem também jogadores que podem chegar a Stamford Bridge em breve. É o caso do atacante espanhol, Fernando Llorente, de 31 anos.

Atualmente no Swansea, o jogador que já foi comandado por Antonio Conte em sua passagem pela Juventus, expressou o desejo de mudar-se para Londres e trabalhar junto a seu velho conhecido segundo o Telegraph, com a promessa de ser o substituto imediato de Diego Costa, atual artilheiro da equipe.

Esse acordo, no entanto, significa dizer que Michy Batshuayi não deve permanecer no elenco dos Blues caso o negócio venha a se concretizar. Ainda assim, o Chelsea não teria a intenção de se desfazer do atacante belga, mas sim de emprestá-lo a outra equipe da Premier League.

O próprio Swansea teria proposto que Batshuayi fizesse parte da negociação por Llorente, mas a equipe londrina vetou essa possibilidade, dando preferência de empréstimo ao West Ham caso constate que não será possível manter os três atacantes, mantendo seu jogador na Inglaterra.

Já o West Ham, que vem negociando a contratação do avançado Scott Hogan, do Brentford, por £12.5 milhões, ainda estaria disposto a firmar o contrato de empréstimo pelo belga a se confirmar a chegada do novo atacante requisitado por Conte.

