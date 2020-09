Chelsea Women: Jamie-Lee Napier de saída para o Birmingham City

Jamie-Lee Napier, atleta da seleção escocesa e do Chelsea Women, concretizou o seu empréstimo ao Birmingham City. Como o propósito de ganhar mais tempo de jogo, a futebolista continuará atuando na Barclays FA Women’s Super League. Napier se juntou ao time de Emma Hayes em dezembro de 2019 e acumulou quatro partidas desde então. A estreia da atleta pelo Chelsea foi na vitória contra o Reading, por 3 a 1, em janeiro de 2020.

A negociação com o Chelsea Women representou o primeiro contrato profissional da escocesa. Anteriormente, Jamie-Lee atuou no Hibernian Ladies, da Escócia, e acumulou feitos positivos na equipe de Edimburgo. A atleta recebeu o prêmio de Jogadora do Ano na Escócia em 2019. Ela atuou em 33 jogos e fez 22 gols no ano passado.

Napier representou a seleção de seu país nas categorias sub-17 e sub-19. Além disso, a atleta foi convocada pela primeira vez para a seleção principal, em Agosto de 2019, para o duelo contra o Chipre. Desta forma, Jamie-Lee Napier reforçará o Birmingham por empréstimo de uma temporada. Além disso, a atleta integra o plantel no primeiro duelo do Birmingham, contra o Brighton, na Barclays FA Women’s Super League.

Confira o que disse Emma Hayes sobre a negociação. “É importante que Jamie-Lee jogue em um alto nível semana após semana e acreditamos que ir ao Birmigham será importante ao desenvolvimento dela”, iniciou. “Claro que ficaremos de olho no progresso dela e desejamos o melhor para Jamie-Lee nesta temporada que está por vir”, concluiu Emma Hayes, técnica do Chelsea.

O Chelsea Women estreia neste domingo na Barclays FA Women’s Super League. O primeiro duelo válido pelo Campeonato Inglês será contra o Manchester United, no Leigh Sports Village, na região de Manchester. O embate está previsto para às 10h30 (horário de Brasília).

