Chelsea recusou propostas por Kurt Zouma, segundo portais

O L’Equipe e o Daily Mail afirmaram que o Chelsea recusou propostas por Kurt Zouma, na última janela de transferências. Segundo os jornais, duas equipes inglesas fizeram investidas pelo defensor do clube de Londres: Everton e o Tottenham. O zagueiro tem acumulado partidas consistentes com o Chelsea em 2020/21, mas as coisas poderiam ter sido diferentes se o Chelsea aceitasse alguma proposta.

Segundo o jornal, as duas equipes estavam muito interessadas em Kurt Zouma para atual temporada. Inclusive, o L’Equipe aponta que Zouma teria aceitado a oportunidade de iniciar um novo ciclo em sua carreira. Entretanto, o Chelsea recusou as duas ofertas das equipes da Premier League. Por fim, os portais apontam que nenhuma oferta abaixo de 40 milhões de Libras teria sido aceita pelo clube de Stamford Bridge.

Além disso, os jornais expõem que o time azul de Liverpool continua observando os próximos passos do defensor, que atuou na equipe do Goodison Park em 2018/19. Por outro lado, as duas equipes que estavam interessadas em Kurt Zouma, contrataram defensores para a temporada vigente.

Ontem (11), Zouma entrou em campo para duelo amistoso entre França e Finlândia. Em conclusão, um triunfo finlandês por 2 a 0, com participação de três atletas do Chelsea. Olivier Giroud, N’Golo Kanté e Kurt Zouma. Confira aqui.

